))
і шо шо я в зсу? по перше я бусифікований і мені воно вже обридло. А по друге най трохи і над тобою політає може менше дурі в голові буде. А я поки випю чутка деніелса медового під виноград. Виноград тут нефіговий крупний і солодкий як ізюм, слони намародьорили і угостили.
От живу собі спокійно, тижнями сіньку навіть не нюхаючи , а прочитаєш отаке і облизуєш собі вухо 😀 Та навіть Бакарді спайсд , який зараз на Маудау по жалкіє 500/л , теж би з радістю пригубив. Припиняй оці провокації
fox767676 написав:Вообщем послушал сегодня 4-5 аналитиков, все украинские резиденты, включая прости госполи, "злого одессита" союзников у Украины нет, кроме номинального ЕС РФ хочет и может воевать КНР устраивает ход событий, будет поддерживать рф, если не получит каких-то контрпредложений США устраивает ход событий, есть риск нормализации отношений с РФ независимо от успехов в мирных переговорах. Европа заинтересована в активности украинского ТВД, предложить какие-то резкие движения в сторону перелома хода событий не может в силу 1) несубэектности 2) зависимости т электоральных настроений склонного к комфорту населения. Власть Украины не заинтересована в форсировании мирного процесса - как минимум из-за скользких моментов связанных с фиксацией потерь. Выход для Упраины и недоЕвропы типа стран Балтии, Болгарии, Черногори бежать на поклон в Пекин, чтобы избежать геноцида со стороны москвы. Истеблишмент этих стран зачастую ориентирован на другие геополитические центры, поэтому такие запросы должны артикулирорваться интеллектуалами
і з чим іти на поклон до китаю? Що ми можем їм запропонувати? Кидалово з моторсіч китайці не забули
Banderlog написав:і з чим іти на поклон до китаю? Що ми можем їм запропонувати? Кидалово з моторсіч китайці не забули
моторсіч поки є , не разбомблена? все переписати на них, поставити пам'ятники Леніну, Мао, Цзян Цзе Міню та Сі Я постив позавчора - їх посол на Черкащині відкривав пам'ятник льотчику з УРСР що в них воював з японцями. За кошти КНР. Це сигнал що не все втрачено. Китайці у 2013 кіно про павку корчагіна знімали на Київщині Якісь паралелі Махно-Мао будувати у наукових роботах Ото дурня(шкідництво насправді) була проводити одночасно і декомунізацію і дерусфікацію. Якщо так чесалось, то хоча б щось одне. А так пупок від потуги розв'язався.