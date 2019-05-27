Finance.ua шукає людей для дослідження

Де і коли відбудеться дослідження. Місце проведення: IQ бізнес центр, вул. Болсунівська, 13 (метро «Дружби народів»).
У понеділок, 13 вересня, з 14:00 до 16:00 та у вівторок, 14 вересня, з 14:30 до 15:20.
Критерії для учасників:
1. Потрібні люди, які є активними клієнтами трьох та більше банків, які користуються кожним з цих банків хоча б 1 раз на місяць.
2. Люди, що користуються кредитами (за останні півроку брали кредит готівкою або онлайн-кредит на картку в банку або мікрофінансової компанії.
Учасники можуть відповідати 1 чи 2 критеріям. Один і той же учасник має бути присутній два дні.
Перевага надається участі офлайн, але є варіант і онлайн-участі. За участь офлайн пропонуємо винагороду учасникам – 500 грн, за участь онлайн – 300 грн.
Для участі потрібно заповнити заявку, і наші менеджери зв’яжуться з вами після відправки заявки та допоможуть з усіма питаннями, які виникнуть.