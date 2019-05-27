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людей для дослідження

Finance.ua шукає людей для дослідження
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Події порталу FINANCE.UA, нові продукти та сервіси.
Повідомлення Додано: Сер 08 вер, 2021 19:52

Finance.ua шукає людей для дослідження

Finance.ua запрошує читачів взяти участь у дослідженні нової фінансової послуги для мульти-банку. Для цього ми шукаємо учасників з досвідом користування фінпослугами.

Де і коли відбудеться дослідження. Місце проведення: IQ бізнес центр, вул. Болсунівська, 13 (метро «Дружби народів»).

У понеділок, 13 вересня, з 14:00 до 16:00 та у вівторок, 14 вересня, з 14:30 до 15:20.

Критерії для учасників:

1. Потрібні люди, які є активними клієнтами трьох та більше банків, які користуються кожним з цих банків хоча б 1 раз на місяць.

2. Люди, що користуються кредитами (за останні півроку брали кредит готівкою або онлайн-кредит на картку в банку або мікрофінансової компанії.

Учасники можуть відповідати 1 чи 2 критеріям. Один і той же учасник має бути присутній два дні.

Перевага надається участі офлайн, але є варіант і онлайн-участі. За участь офлайн пропонуємо винагороду учасникам – 500 грн, за участь онлайн – 300 грн.


Для участі потрібно заповнити заявку, і наші менеджери зв’яжуться з вами після відправки заявки та допоможуть з усіма питаннями, які виникнуть.

Заявка на участь у дослідженні
Ірина_
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