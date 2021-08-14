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Міжбанк: курс долара
несподівано зріс

Міжбанк: курс долара несподівано зріс
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 вер, 2021 23:15

Міжбанк: курс долара несподівано зріс

Пропонуємо до обговорення:
У середу на валютному ринку почалася можлива корекція курсу долара, про яку ми попереджали в своєму ранковому прогнозі. Після стількох днів просідання курсу, сьогодні котирування долара виросли на 3 копійки з 26,725 / 26,745 до 26,755 / 26,775 гривень. Причому, головним "винуватцем" і "ініціатором" процесу був сам Нацбанк.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 08 вер, 2021 23:15

Почему неожиданно, вполне ожидаемо
75stasstas75
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Модератори: Ірина_, Модератор

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