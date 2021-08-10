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Підвищення гарантованої суми
вкладів до 600 тис. грн: у...

Підвищення гарантованої суми вкладів до 600 тис. грн: у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 вер, 2021 10:52

Підвищення гарантованої суми вкладів до 600 тис. грн: у...

Пропонуємо до обговорення:
Парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував до другого читання законопроект №5542-1 щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб.

Дивися повний текст Підвищення гарантованої суми вкладів до 600 тис. грн: у Гетманцева рекомендували прийняти закон.
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