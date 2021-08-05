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НАЗК знайшло порушення в
деклараціях нардепа і судді КСУ...

НАЗК знайшло порушення в деклараціях нардепа і судді КСУ...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 вер, 2021 15:14

НАЗК знайшло порушення в деклараціях нардепа і судді КСУ...

Пропонуємо до обговорення:
Нацагенство з питань запобігання корупції виявило ознаки кримінального провадження в деклараціях судді Конституційного суду Олександра Касмініна, нардепа Олександра Куницького і двох місцевих депутатів.

Дивися повний текст НАЗК знайшло порушення в деклараціях нардепа і судді КСУ на мільйони гривень.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 09 вер, 2021 15:14

Забыто самое важное предложение: "всем чиновникам было указано на их неумышленные ошибки и попросили исправить декларацию".
moveton
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