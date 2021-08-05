|
|
НАЗК знайшло порушення в деклараціях нардепа і судді КСУ...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 09 вер, 2021 15:14
Пропонуємо до обговорення:
Нацагенство з питань запобігання корупції виявило ознаки кримінального провадження в деклараціях судді Конституційного суду Олександра Касмініна, нардепа Олександра Куницького і двох місцевих депутатів.
Дивися повний текст НАЗК знайшло порушення в деклараціях нардепа і судді КСУ на мільйони гривень
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 95302
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 139 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 09 вер, 2021 15:14
Забыто самое важное предложение: "всем чиновникам было указано на их неумышленные ошибки и попросили исправить декларацию".
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 1106
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 107 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton
і 7 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор