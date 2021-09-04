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У Раді схвалили «закон для
МВФ»: тепер Україну чекає...

У Раді схвалили «закон для МВФ»: тепер Україну чекає...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 06:46

У Раді схвалили «закон для МВФ»: тепер Україну чекає...

Пропонуємо до обговорення:
Нацбанк більше не буде зобов'язаний забезпечувати стабільність національної валюти.

Дивися повний текст У Раді схвалили «закон для МВФ»: тепер Україну чекає реформа Нацбанку.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 06:46

Выглядит так как будто теперь это 100% частная кантора-печатный станок.
Хмм.
wild2006
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Модератори: Ірина_, Модератор

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