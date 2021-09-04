Нацбанк більше не буде зобов'язаний забезпечувати стабільність національної валюти.
Дивися повний текст У Раді схвалили «закон для МВФ»: тепер Україну чекає реформа Нацбанку.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 10 вер, 2021 06:46
У Раді схвалили «закон для МВФ»: тепер Україну чекає...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Раді схвалили «закон для МВФ»: тепер Україну чекає реформа Нацбанку.
Додано: П'ят 10 вер, 2021 06:46
Выглядит так как будто теперь это 100% частная кантора-печатный станок.
Хмм.
|