|
|
|
У Viber з’явився надійний захист від шахраїв
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 10 вер, 2021 07:15
Пропонуємо до обговорення:
У Viber з’явився інструмент, який покликаний убезпечити користувачів месенджера в Україні від дзвінків шахраїв. У месенджер додана функція «Захист від зайвих дзвінків», при активації якої ви більше не будете отримувати повідомлення про дзвінки з номерів, що не входять в ваш список контактів.
Дивися повний текст У Viber з’явився надійний захист від шахраїв
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 95309
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 139 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 10 вер, 2021 07:16
Умирающий динозавр. Место на кладбище рядом с Аськой.
-
3x2x3x2
-
-
- Повідомлень: 110
- З нами з: 17.04.17
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 10 вер, 2021 07:21
3x2x3x2 написав:
Умирающий динозавр. Место на кладбище рядом с Аськой.
А можно поинтересоваться, что взамен?
-
p_a_l
-
-
- Повідомлень: 3791
- З нами з: 15.02.11
- Подякував: 41 раз.
- Подякували: 733 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 10 вер, 2021 07:24
telegram
-
Вадим Жураковский
-
-
- Повідомлень: 272
- З нами з: 17.10.08
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 26 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|14
|1644
|
|
|1
|134
|
|
|11
|972
|
|