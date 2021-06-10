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У Viber з’явився надійний
захист від шахраїв

У Viber з’явився надійний захист від шахраїв
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 07:15

У Viber з’явився надійний захист від шахраїв

Пропонуємо до обговорення:
У Viber з’явився інструмент, який покликаний убезпечити користувачів месенджера в Україні від дзвінків шахраїв. У месенджер додана функція «Захист від зайвих дзвінків», при активації якої ви більше не будете отримувати повідомлення про дзвінки з номерів, що не входять в ваш список контактів.

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R2
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Умирающий динозавр. Место на кладбище рядом с Аськой.
3x2x3x2
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 07:21

  3x2x3x2 написав:Умирающий динозавр. Место на кладбище рядом с Аськой.

А можно поинтересоваться, что взамен?
p_a_l
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 07:24

Re: У Viber з’явився надійний захист від шахраїв

telegram
Вадим Жураковский
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Модератори: Ірина_, Модератор

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