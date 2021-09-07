Суд дозволив будувати багатоповерхівки в селах
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Додано: П'ят 10 вер, 2021 13:21
Пропонуємо до обговорення:
Громадська організація "КУС" виграла в суді справу про скасування заборони на будівництво багатоповерхових будинків у селах з населенням понад 1 тисячу осіб.
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Суд дозволив будувати багатоповерхівки в селах
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R2
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Додано: П'ят 10 вер, 2021 13:22
Бред. Опять беспредел. Люди отдыхать едут, а там свечек наставят.
anton_gms
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Додано: П'ят 10 вер, 2021 13:39
всё будет в многоэтажках
все должны платить коммуналку а не картоху выращивать
uaprofi
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Додано: П'ят 10 вер, 2021 13:40
Cуд скасувал ДБН - такого даже в Сомалиленде нет. Судова реформа (с).
BIGor
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Додано: П'ят 10 вер, 2021 20:17
anton_gms написав:
Бред. Опять беспредел. Люди отдыхать едут, а там свечек наставят.
А в чём, собственно, проблема? Отдых - это обязательно полёты на высоте 5-9 этажей?
Хотя, конечно без благодарности судье от "общественной организации" явно не обошлось.
moveton
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Додано: П'ят 10 вер, 2021 21:14
Проблема в тому, що інфраструктуру будувати суд не зобов'язав. Зараз в передмісті Києва саме такі проблеми, ні доріг, ні дитсадків, ні шкіл. Парки і супермаркети, чого вам щє треба, злидні?))
mvi
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Додано: П'ят 10 вер, 2021 21:18
mvi написав:
Проблема в тому, що інфраструктуру будувати суд не зобов'язав.
А её разве по ДБН строить запрещено? Суд и высотки строить никого не обязывал.
moveton
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Додано: Суб 11 вер, 2021 05:58
moveton написав: anton_gms написав:
Бред. Опять беспредел. Люди отдыхать едут, а там свечек наставят.
А в чём, собственно, проблема? Отдых - это обязательно полёты на высоте 5-9 этажей?
Хотя, конечно без благодарности судье от "общественной организации" явно не обошлось.
Видимо в том, что помимо чисто инфраструктурных проблем Аля загруженность дороги, существует вероятность, что несколько соседних участков будут куплены и на их месте воткнут свечку.
summacut
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Додано: Суб 11 вер, 2021 09:55
moveton написав:
А в чём, собственно, проблема?
Проблемы начнутся, когда будет пожар этаже на 7-м и выше, когда в райцентре пожарная автолестница высотой метров 18, в лучшем случае.
PSL
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Додано: Пон 13 вер, 2021 09:26
Это фиаско
Такое строительство убивает комфортние маленькие городки, в них становится невыносимо жить, как пример новостройки Бучи -
https://nerukhomi.ua/novostrojki-g-bucha/
, было время когда этот город был очень комфортным для проживания, а теперь иногда приходится стоять в пробке по 3 часа до самого Киева, начинаю желеть что инвестировал в 2012 году
_Klim
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