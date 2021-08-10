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Рекордне підвищення спотових цін на газ пов'язане з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 10 вер, 2021 16:20
Пропонуємо до обговорення:
Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко вважає, що рекордне підвищення спотових цін на газ пов'язане з обмеженням постачань до Європи з боку російського "Газпрому".
Дивися повний текст Рекордне підвищення спотових цін на газ пов'язане з обмеженням «Газпромом» постачань до Європи - Вітренко
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R2
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Додано: П'ят 10 вер, 2021 16:21
Вот чехи редиски. Могли бы и подсобить, выкинуть немного на биржу. Газа у них завались. Уж мы то на Украине точно это знаем.
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summacut
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Додано: П'ят 10 вер, 2021 16:57
И тут дебилы киловатты с мегаваттами путают, кто их на работу берёт?
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wild2006
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