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Рекордне підвищення спотових
цін на газ пов'язане з...

Рекордне підвищення спотових цін на газ пов'язане з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 18:33

  summacut написав:
  N0mad написав:summacut
https://uamodna.com/articles/v-ukrayini-a-ne-na/


Если Вы не заметили, мои сообщения написаны на русском языке, Вы же приводите статью про правописание на украинском.
Я привык ответы на интересующие меня вопросы на профильных сайтах, а не ресурсах для всех обо всем. Привожу ссылку на один из таких профильных ресурсов http://new.gramota.ru/spravka//buro/hot10/

Ну то пиши українською в чому проблема.
Чи не любиш усе українське?
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 19:21

Киловаты , мегаватты... Надводный захлест был закочен утром 10 сентября 2021 .
yegres
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 20:29

  Ukrainian написав:Ну то пиши українською в чому проблема.
Чи не любиш усе українське?


Зачем на украинском? Беседы на finance для меня как паломничество :) А на религиозные обряды "языковой закон" не распространяется ☦☦☦
summacut
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 20:30

  yegres написав:Киловаты , мегаватты... Надводный захлест был закочен утром 10 сентября 2021 .


не сыпь нам соль на рану :)
summacut
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