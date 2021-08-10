Рекордне підвищення спотових цін на газ пов'язане з...
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Если Вы не заметили, мои сообщения написаны на русском языке, Вы же приводите статью про правописание на украинском. Я привык ответы на интересующие меня вопросы на профильных сайтах, а не ресурсах для всех обо всем. Привожу ссылку на один из таких профильных ресурсов http://new.gramota.ru/spravka//buro/hot10/
Ну то пиши українською в чому проблема. Чи не любиш усе українське?