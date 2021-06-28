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Радник голови Офісу Президента
порадив не чекати...

Радник голови Офісу Президента порадив не чекати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 16:48

Радник голови Офісу Президента порадив не чекати...

Пропонуємо до обговорення:
Про це він заявив в ефірі телеканалу Україна24.

Дивися повний текст Радник голови Офісу Президента порадив не чекати держпенсії і відкладати 4% зарплати.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 16:49

Если откладывать 5 процентов о зп.
Это 60 процентов год.
За 40 лет можно отложить 24 полных зарплаты.
Интересно что можно сделать с 24 зарплатами, кроме как прожить два года.
konstantin-s
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 17:22

konstantin-s , да еще и эти 5% надо как-то инвестировать, а то лет через 20 эти деньги ничего не будут стоить. Был популярный инструмент инвестиций - депозит, но сейчас уже процент не покрывает даже инфляцию.
egorlova987
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 20:12

Особенно с минималки которая чистая в районе 4800грн,5% это 240грн в месяц а за год выйдет почти 3000грн целое состояние,можно вообще через пару лет таких накоплений отправляется на пенсию и шиковать путешествую по всему миру)))
livs375
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 20:18

Re: Радник голови Офісу Президента порадив не чекати...

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Про це він заявив в ефірі телеканалу Україна24.

Дивися повний текст Радник голови Офісу Президента порадив не чекати держпенсії і відкладати 4% зарплати.


А НОЛОГИ и ЕСВ я по-прежнему должен уплачивать, а, твари ? :evil: :evil: Если вы даже базовый "функционал" государства не в состоянии обеспечить.
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 20:33

  konstantin-s написав:Интересно что можно сделать с 24 зарплатами, кроме как прожить два года.

Смотря какая зарплата. Если, как у "советника председателя Офиса Президента", то может и подольше.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 11:14

Тогда нет смысла платить налоги и набивать стажъ.
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 11:15

Чукав имелл ввиду по 4 % отрывать и сразу ложить на накопительный в банкъ. То да, заживемо.
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Очевидні речі, хоча для багатьох так і залишаться незрозумілими
espanol
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