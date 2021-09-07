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Фурса повідомив, які сфери в Україні найкраще розвиваються
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 10 вер, 2021 16:58
Пропонуємо до обговорення:
Також експерт розповів, які сфери найкраще розвиваються в Україні.
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Додано: П'ят 10 вер, 2021 16:58
И там и там мешают, инфа сотка.
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