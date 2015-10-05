Banderlog написав:
Старий фонд має купу обмежень і ганяння там на велосипедах та самокатах одне з них. Не будували кляті австріяки місто з задумкою на моноколесо.
поскольку ни по Черновцам ни по Львову на самокатах не гонял по сути возразить нечего. По Киеву я выбираю маршруты с широкими тротуарами без горок и спусков. По Андреевскому ехал один раз - не понравилось. Если какому курьеру по работе там надо ездить я ему сочувствую. Вчера зсушнику на костылях из форы в госпиталь вёз огромный пакет продуктов. Если запретят будут возить таксисты.