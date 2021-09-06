Тендер оголошено 8 вересня.
Дивися повний текст Нацполіція хоче купити 6,5 тис. комплектів боді-камер підвищеної міцності за 108 млн гривень.
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Додано: П'ят 10 вер, 2021 17:15
Нацполіція хоче купити 6,5 тис. комплектів боді-камер...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нацполіція хоче купити 6,5 тис. комплектів боді-камер підвищеної міцності за 108 млн гривень.
Додано: П'ят 10 вер, 2021 17:15
Деребан госбюджета со стороны полиции пролжается в "лучших аваковских" традициях.
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