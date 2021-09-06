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Нацполіція хоче купити 6,5
тис. комплектів боді-камер...

Нацполіція хоче купити 6,5 тис. комплектів боді-камер...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 17:15

Нацполіція хоче купити 6,5 тис. комплектів боді-камер...

Пропонуємо до обговорення:
Тендер оголошено 8 вересня.

Дивися повний текст Нацполіція хоче купити 6,5 тис. комплектів боді-камер підвищеної міцності за 108 млн гривень.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 17:15

Деребан госбюджета со стороны полиции пролжается в "лучших аваковских" традициях.
sena_2008atp
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