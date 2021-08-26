В Україні тарифи на газ за рік зросли на 96,1%.
Дивися повний текст Як зросли тарифи на компослуги за рік — Держстат (інфографіка).
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Додано: П'ят 10 вер, 2021 19:08
Як зросли тарифи на компослуги за рік — Держстат...
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Дивися повний текст Як зросли тарифи на компослуги за рік — Держстат (інфографіка).
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