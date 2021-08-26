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Як зросли тарифи на компослуги
за рік — Держстат...

Як зросли тарифи на компослуги за рік — Держстат...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 19:08

Як зросли тарифи на компослуги за рік — Держстат...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні тарифи на газ за рік зросли на 96,1%.

Дивися повний текст Як зросли тарифи на компослуги за рік — Держстат (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 19:09

Газ с абонплатой в среднем обходится полякам до 100 грн/мес
wild2006
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