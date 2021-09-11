Найбільше українці заборгували за газ і його розподіл.
Дивися повний текст Стало відомо, скільки українці заборгували за комуналку.
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Додано: Суб 11 вер, 2021 10:25
Стало відомо, скільки українці заборгували за комуналку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, скільки українці заборгували за комуналку.
Додано: Суб 11 вер, 2021 10:25
А як може бути такий великий борг за електрику, її ж вирубають досить швидко за наявності заборгованості.
Додано: Суб 11 вер, 2021 11:01
Ну я бачив обуреного клієнта в Київських Енергетичних Послугах, який казав, що йому вимкнули електрику. І мені приходив лист, коли трошки затягнув з оплатою, що через 10, здається, днів, вимкнемо. Блефували?
Додано: Суб 11 вер, 2021 11:06
По поверхах лежать платіжки в яких по 800 - 1000 грн. боргу, не вимикають, якщо вимкнути то нема чого нараховувати, тобто і не заплатять більше того що вже є.
А борги скирдують, постачальникам це вигідно а законодавста в нас нема.
Додано: Пон 13 вер, 2021 09:12
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