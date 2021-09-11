RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Стало відомо, скільки українці
заборгували за комуналку

Стало відомо, скільки українці заборгували за комуналку
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 10:25

Стало відомо, скільки українці заборгували за комуналку

Пропонуємо до обговорення:
Найбільше українці заборгували за газ і його розподіл.

Дивися повний текст Стало відомо, скільки українці заборгували за комуналку.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95345
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 10:25

А як може бути такий великий борг за електрику, її ж вирубають досить швидко за наявності заборгованості.
0mage0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2449
З нами з: 17.03.14
Подякував: 52 раз.
Подякували: 401 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 11:01

  Прораб написав:
  0mage0 написав:А як може бути такий великий борг за електрику, її ж вирубають досить швидко за наявності заборгованості.

Не вимикають, борги це основа кабальної економики.

Ну я бачив обуреного клієнта в Київських Енергетичних Послугах, який казав, що йому вимкнули електрику. І мені приходив лист, коли трошки затягнув з оплатою, що через 10, здається, днів, вимкнемо. Блефували?
0mage0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2449
З нами з: 17.03.14
Подякував: 52 раз.
Подякували: 401 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 11:06

  0mage0 написав:
  Прораб написав:
  0mage0 написав:А як може бути такий великий борг за електрику, її ж вирубають досить швидко за наявності заборгованості.

Не вимикають, борги це основа кабальної економики.

Ну я бачив обуреного клієнта в Київських Енергетичних Послугах, який казав, що йому вимкнули електрику. І мені приходив лист, коли трошки затягнув з оплатою, що через 10, здається, днів, вимкнемо. Блефували?

По поверхах лежать платіжки в яких по 800 - 1000 грн. боргу, не вимикають, якщо вимкнути то нема чого нараховувати, тобто і не заплатять більше того що вже є.
А борги скирдують, постачальникам це вигідно а законодавста в нас нема.
Прораб
 
Повідомлень: 178
З нами з: 02.03.19
Подякував: 204 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 09:12

  0mage0 написав:А як може бути такий великий борг за електрику, її ж вирубають досить швидко за наявності заборгованості.

Так и неплательщиков далеко не один-два миллиона. + о крадунах не забываем: в ту сумму и "небаланс" входит.
_hunter
 
Повідомлень: 5075
З нами з: 22.03.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 382 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, PSL, safonovstanislav і 28 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Чи готові українці пересісти на електрокари (інфографіка)
R2 » Нед 12 вер, 2021 20:04
4 277
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 вер, 2021 09:12
ssnet
Проїзд у маршрутках подорожчає: де українці платитимуть...
R2 » Суб 11 вер, 2021 18:44
7 928
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 вер, 2021 10:05
Grover
Стало відомо, скільки зарплати отримав голова НБУ...
R2 » Нед 12 вер, 2021 06:44
0 74
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 вер, 2021 06:44
R2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (97603)
13.09.2021 11:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.