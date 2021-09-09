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Xiaomi та Apple підвищать ціни на смартфони через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 11 вер, 2021 11:12
Пропонуємо до обговорення:
Xiaomi цього тижня заявила, що глобальний дефіцит у всьому ланцюжку поставок напівпровідникових компонентів і різке збільшення транспортних витрат змусили компанію підвищити ціни на деякі смартфони, включаючи популярну модель Redmi Note 10. На деяких ринках вона вже подорожчала майже на 17%.
Дивися повний текст Xiaomi та Apple підвищать ціни на смартфони через дефіцит чипів
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Додано: Суб 11 вер, 2021 11:12
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