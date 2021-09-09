Українцям варто готуватися до подорожчання вартості проїзду в маршрутках. Так ціни на проїзд збільшаться відразу в декількох містах України.
Дивися повний текст Проїзд у маршрутках подорожчає: де українці платитимуть більше.
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Додано: Суб 11 вер, 2021 18:44
Проїзд у маршрутках подорожчає: де українці платитимуть...
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Дивися повний текст Проїзд у маршрутках подорожчає: де українці платитимуть більше.
Додано: Суб 11 вер, 2021 18:44
Благодарим президента и премьера за высокие цены на нефтепродукты, в выигрыше однозначно Коломойский и его протеже скорей всего,это совсем другие доходы чем ездить с концертами по стране....
Додано: Суб 11 вер, 2021 18:49
Re: Проїзд у маршрутках подорожчає: де українці платитимуть.
Вот как выжить простому пенсионеру в таких усдовиях?
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