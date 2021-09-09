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Проїзд у маршрутках подорожчає:
де українці платитимуть...

Проїзд у маршрутках подорожчає: де українці платитимуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 18:44

Проїзд у маршрутках подорожчає: де українці платитимуть...

Пропонуємо до обговорення:
Українцям варто готуватися до подорожчання вартості проїзду в маршрутках. Так ціни на проїзд збільшаться відразу в декількох містах України.

Дивися повний текст Проїзд у маршрутках подорожчає: де українці платитимуть більше.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 18:44

Благодарим президента и премьера за высокие цены на нефтепродукты, в выигрыше однозначно Коломойский и его протеже скорей всего,это совсем другие доходы чем ездить с концертами по стране....
livs375
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 18:49

Re: Проїзд у маршрутках подорожчає: де українці платитимуть.

Вот как выжить простому пенсионеру в таких усдовиях?
Investor_K
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