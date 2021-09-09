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Проїзд у маршрутках подорожчає:
де українці платитимуть...

Проїзд у маршрутках подорожчає: де українці платитимуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 18:44

Проїзд у маршрутках подорожчає: де українці платитимуть...

Пропонуємо до обговорення:
Українцям варто готуватися до подорожчання вартості проїзду в маршрутках. Так ціни на проїзд збільшаться відразу в декількох містах України.

Дивися повний текст Проїзд у маршрутках подорожчає: де українці платитимуть більше.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 18:44

Благодарим президента и премьера за высокие цены на нефтепродукты, в выигрыше однозначно Коломойский и его протеже скорей всего,это совсем другие доходы чем ездить с концертами по стране....
livs375
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 18:49

Re: Проїзд у маршрутках подорожчає: де українці платитимуть.

Вот как выжить простому пенсионеру в таких усдовиях?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 22:24

livs375
А можете рассказать как именно президент и премьер повышают цены на нефтепродукты?
Можете показать указы президента или постановы кабмина о повышении цены?
И как вообще президент или премьер может заставить поднять цену на нефтепродукты частные компании?
Или то Вы так, пишите абы шо ляпнуть?
Ответь, пожалуйста.
deneg net
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 22:38

  deneg net написав:livs375
А можете рассказать как именно президент и премьер повышают цены на нефтепродукты?
Можете показать указы президента или постановы кабмина о повышении цены?
И как вообще президент или премьер может заставить поднять цену на нефтепродукты частные компании?
Или то Вы так, пишите абы шо ляпнуть?
Ответь, пожалуйста.

Ваш клоун чмо обнюханое. Без доказательств.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 23:14

p_a_l
Молодец, сказал всё, как написано в сладкой методичке.
В понедельник получишь шоколадку рошен.
Продолжай гавка в смысле работать.
deneg net
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 00:35

Re: Проїзд у маршрутках подорожчає: де українці платитимуть.

  deneg net написав:А можете рассказать как именно президент и премьер повышают цены на нефтепродукты?

ну например наложить по-беспределу своим указом санкции на собственника дизелепровода, который давал чуть не половину импорта. Сидеть и думать, что там дизель сам появлялся из ничего, а не роснефть туда его поставляла. На которую этот умник тоже санкции наложил.
Ну, а как следствие этого гениального хода, имеем +20% к ценникам на стеллах :evil:
EKO
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 01:01

  EKO написав:
  deneg net написав:А можете рассказать как именно президент и премьер повышают цены на нефтепродукты?

ну например наложить по-беспределу своим указом санкции на собственника дизелепровода, который давал чуть не половину импорта. Сидеть и думать, что там дизель сам появлялся из ничего, а не роснефть туда его поставляла. На которую этот умник тоже санкции наложил.
Ну, а как следствие этого гениального хода, имеем +20% к ценникам на стеллах :evil:

А подумать, что во всем мире добыча упала, а потребление восстановилось и образовался дефицит нефти - не? Или в других странах тоже Зеля цены на заправках поднимает?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 08:21

Пусть повышают. Всё равно нарид проглотит #facialcum
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