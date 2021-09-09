Українцям варто готуватися до подорожчання вартості проїзду в маршрутках. Так ціни на проїзд збільшаться відразу в декількох містах України.
Дивися повний текст Проїзд у маршрутках подорожчає: де українці платитимуть більше.
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Додано: Суб 11 вер, 2021 18:44
Проїзд у маршрутках подорожчає: де українці платитимуть...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Проїзд у маршрутках подорожчає: де українці платитимуть більше.
Додано: Суб 11 вер, 2021 18:44
Благодарим президента и премьера за высокие цены на нефтепродукты, в выигрыше однозначно Коломойский и его протеже скорей всего,это совсем другие доходы чем ездить с концертами по стране....
Додано: Суб 11 вер, 2021 18:49
Re: Проїзд у маршрутках подорожчає: де українці платитимуть.
Вот как выжить простому пенсионеру в таких усдовиях?
Додано: Суб 11 вер, 2021 22:24
livs375
А можете рассказать как именно президент и премьер повышают цены на нефтепродукты?
Можете показать указы президента или постановы кабмина о повышении цены?
И как вообще президент или премьер может заставить поднять цену на нефтепродукты частные компании?
Или то Вы так, пишите абы шо ляпнуть?
Ответь, пожалуйста.
Додано: Суб 11 вер, 2021 22:38
Ваш клоун чмо обнюханое. Без доказательств.
Додано: Суб 11 вер, 2021 23:14
p_a_l
Молодец, сказал всё, как написано в сладкой методичке.
В понедельник получишь шоколадку рошен.
Продолжай гавка в смысле работать.
Додано: Нед 12 вер, 2021 00:35
Re: Проїзд у маршрутках подорожчає: де українці платитимуть.
ну например наложить по-беспределу своим указом санкции на собственника дизелепровода, который давал чуть не половину импорта. Сидеть и думать, что там дизель сам появлялся из ничего, а не роснефть туда его поставляла. На которую этот умник тоже санкции наложил.
Ну, а как следствие этого гениального хода, имеем +20% к ценникам на стеллах
Додано: Нед 12 вер, 2021 01:01
А подумать, что во всем мире добыча упала, а потребление восстановилось и образовался дефицит нефти - не? Или в других странах тоже Зеля цены на заправках поднимает?
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