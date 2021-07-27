Ситуація у 2021 році може бути не такою благополучною, як минулої осені.
Дивися повний текст Фінансовий аналітик спрогнозував інфляцію і знецінення долара.
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Додано: Суб 11 вер, 2021 21:14
Фінансовий аналітик спрогнозував інфляцію і знецінення...
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Дивися повний текст Фінансовий аналітик спрогнозував інфляцію і знецінення долара.
Додано: Суб 11 вер, 2021 21:43
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