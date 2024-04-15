Україні у боротьбі з російською агресією потрібен ефективний фінансовий щит.
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Україні потрібен ефективний фінансовий щит — Зеленський у Світовому Банку
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 18 кві, 2024 12:49
Україні потрібен ефективний фінансовий щит — Зеленський...
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Україні потрібен ефективний фінансовий щит — Зеленський у Світовому Банку
Додано: Чет 18 кві, 2024 13:35
Такий щит потрібен завжди
Додано: Чет 18 кві, 2024 17:18
но красть надо меньше
Додано: Чет 18 кві, 2024 17:21
Щит буде, а грошей тобі вже не дадуть. Ефективні менеджери докерувалися.
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