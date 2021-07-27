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Фінансовий аналітик спрогнозував інфляцію і знецінення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 11 вер, 2021 21:14
Пропонуємо до обговорення:
Ситуація у 2021 році може бути не такою благополучною, як минулої осені.
Дивися повний текст Фінансовий аналітик спрогнозував інфляцію і знецінення долара
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Додано: Суб 11 вер, 2021 21:14
Вы сами читаете,что пишите?Хотя бы иногда.
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Додано: Нед 12 вер, 2021 08:23
Хазин тоже говорит и прогнозирует. И что? Ничего.
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