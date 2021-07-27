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Фінансовий аналітик спрогнозував
інфляцію і знецінення...

Фінансовий аналітик спрогнозував інфляцію і знецінення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 21:14

Фінансовий аналітик спрогнозував інфляцію і знецінення...

Пропонуємо до обговорення:
Ситуація у 2021 році може бути не такою благополучною, як минулої осені.

Дивися повний текст Фінансовий аналітик спрогнозував інфляцію і знецінення долара.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 21:14

Вы сами читаете,что пишите?Хотя бы иногда.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 21:43

За матеріалами Главред

  sena_2008atp написав:Вы сами читаете,что пишите?Хотя бы иногда.


КонеШно читали, они для того что бы копипастить даже толкового редактора искали-пару месяцев назад видел объяву на главной финанс юа, может нашли :wink: :mrgreen:


Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 08:23

Хазин тоже говорит и прогнозирует. И что? Ничего.
3x2x3x2
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Модератори: Ірина_, Модератор

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