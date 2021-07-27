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Фінансовий аналітик спрогнозував інфляцію і знецінення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 11 вер, 2021 21:14
Пропонуємо до обговорення:
Ситуація у 2021 році може бути не такою благополучною, як минулої осені.
Дивися повний текст Фінансовий аналітик спрогнозував інфляцію і знецінення долара
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R2
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Додано: Суб 11 вер, 2021 21:14
Вы сами читаете,что пишите?Хотя бы иногда.
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sena_2008atp
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Додано: Нед 12 вер, 2021 08:23
Хазин тоже говорит и прогнозирует. И что? Ничего.
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Додано: Нед 12 вер, 2021 10:04
)) похоже редактор не понял юмора в коментах. Поможем товарищу - исправьте пож-та "обсесценение" (еле выговорил), на "обесценивание"
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ruslan42212
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Додано: Нед 12 вер, 2021 13:52
Одни печали с этими аналитиками и экспертами в скобочках.
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Додано: Нед 12 вер, 2021 14:11
Антон, в лапках (кавьічках)
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Додано: Нед 12 вер, 2021 17:11
Смешно)
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Додано: Нед 12 вер, 2021 20:04
Во-первых, статья о росте курса доллара. Во-вторых, правильно писать "обесценивание".
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svluts2002
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Додано: Нед 12 вер, 2021 21:13
ruslan42212 написав:
)) похоже редактор не понял юмора в коментах. Поможем товарищу - исправьте пож-та "обсесценение" (еле выговорил), на "обесценивание"
Такое бывает, когда диплом куплен на дистанционном обучении
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tigr-uu
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