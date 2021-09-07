Уряд запустив «Велике будівництво» та почав будувати дороги, «щоб не впадати в депресію».
Дивися повний текст Зеленський: «Ми почали будувати дороги, як США в 1930-х, щоб не впадати в депресію».
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Додано: Пон 13 вер, 2021 09:09
Зеленський: «Ми почали будувати дороги, як США в 1930-х,...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський: «Ми почали будувати дороги, як США в 1930-х, щоб не впадати в депресію».
Додано: Пон 13 вер, 2021 09:10
Как бьі помягче сказать? Во-первьіх, кризис США 1930х єто классический кризис перепроизводства єкономически и промьішленно развитой страньі с наличием огромньіх финансовьіх, сьірьевьіх и трудовьіх ресурсов. Одного золота с Аляски тогда еще бьіли тонньі в Форт Ноксе. Нужен бьіл механизм перезапуска єкономики. Ничего из єтого в Украине нет и близко. Дороги нужньі , но для воюющей страньі, у которой нет патронного завода, программа 'великекрадівництво' - єто нечто запредельное по масштабу лицемрия и воровства.
Додано: Пон 13 вер, 2021 09:47
Re: Зеленський: «Ми почали будувати дороги, як США в 1930-х,
Який сором за Зеленського. Не вмієш сам - візьми толкових людей, а не своїх друзів з кварталу.
Додано: Пон 13 вер, 2021 10:38
Яка гордість, будують і молодці!
Ще б швидше велику кільцеву навколо Києва побудували і пустили фури в об'їзд.
Ну і метро потрібно розбудовувати.
Додано: Пон 13 вер, 2021 13:10
Новый курс Рузвельта: строим дороги, используя отечественную технику, кредиты в отечественных банках под низкие проценты.
Строительство Зе: техника импортная, кредиты в иностранной валюте под высокие проценты. Компании-строители выводят прибыть в оффшоры
Додано: Пон 13 вер, 2021 14:59
Як ковбасить порохоботів, навіть новий нік під тему зареєстрували
Великекрадівництво це те, що робиться з дорогами в Києві, чомусь ви на то не звертаєте уваги, а по програмі президента будують швидко та якісно, всюди де я їздив дороги супер.
Додано: Пон 13 вер, 2021 15:42
Re: Зеленський: «Ми почали будувати дороги, як США в 1930-х,
Що якісь гроші розкрадаються - в цьому сумнівів немає ...
Але - дороги таки будуються , причому масово і практично скрізь . Деякі просто шикарні , хоч і вузькуваті . Узбіччя - в деяких місцях - реально додаткова смуга для "повзунів" різного типу ...
В свій час Гройсман це почав - але дуже локально і короткочасно .
Якщо будуть будувати і наступні пару років - то буде зовсім інша картинка з нашими дорогами - ніж дотепер ...
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