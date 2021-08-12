Українські банки повідомили, що в липні 2021 року видали 974 іпотечні кредити на загальну суму 773,2 млн грн.
Дивися повний текст Іпотека в липні: зберігається позитивна динаміка (інфографіка).
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Додано: Пон 13 вер, 2021 09:42
Іпотека в липні: зберігається позитивна динаміка...
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Дивися повний текст Іпотека в липні: зберігається позитивна динаміка (інфографіка).
Додано: Пон 13 вер, 2021 09:42
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