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Іпотека в 2023 році: українці
взяли іпотечних кредитів в...

Іпотека в 2023 році: українці взяли іпотечних кредитів в...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 13:35

Іпотека в 2023 році: українці взяли іпотечних кредитів в...

Пропонуємо до обговорення:
Банки України у 2023 році видали 6114 іпотечних кредитів на загальну суму 9,1 млрд грн.

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Іпотека в 2023 році: українці взяли іпотечних кредитів в 5 разів більше, ніж у 2022
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 13:35

Бачимо, що іпотечне кредитування потроху оживає. Скажіть, чи влаштовують вас сьогодні пропозиції банків? Яку з пропозицій банків ви б назвали найкращим та чому?
Ірина_
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