Банки України у 2023 році видали 6114 іпотечних кредитів на загальну суму 9,1 млрд грн.
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Іпотека в 2023 році: українці взяли іпотечних кредитів в 5 разів більше, ніж у 2022
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Додано: П'ят 09 лют, 2024 13:35
Іпотека в 2023 році: українці взяли іпотечних кредитів в...
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Дивися повний текст
Іпотека в 2023 році: українці взяли іпотечних кредитів в 5 разів більше, ніж у 2022
Додано: П'ят 09 лют, 2024 13:35
Бачимо, що іпотечне кредитування потроху оживає. Скажіть, чи влаштовують вас сьогодні пропозиції банків? Яку з пропозицій банків ви б назвали найкращим та чому?
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