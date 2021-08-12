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Іпотека в липні: зберігається
позитивна динаміка...

Іпотека в липні: зберігається позитивна динаміка...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 09:42

Іпотека в липні: зберігається позитивна динаміка...

Пропонуємо до обговорення:
Українські банки повідомили, що в липні 2021 року видали 974 іпотечні кредити на загальну суму 773,2 млн грн.

Дивися повний текст Іпотека в липні: зберігається позитивна динаміка (інфографіка).
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Запасаемся попкорном и следим за ценами в новостройках https://nerukhomi.ua/novostrojki-odessa/, чует мое сердце что мы на кануне грандиозного шухера
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