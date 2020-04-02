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Питання щодо митниці, експлуатації авто, акцизів, штрафів, податків, законодавства тощо. Нові технології та розробки майбутнього
  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 20:51

  Hotab написав:
  unicdima написав:
  vitaliiangel написав:А лучше купите всесезонку. Морозы за всю зиму были максимум 2 недели, а при 0 и выше всесезонка норм.

Я кілька років теж так робив, мені сподобались Matador MP 62, нормально і зимою і літом, Європа так і їздить.

В Європі зими загалом (крім скандинавів) мʼякші. За містом в Україні лід - майже норма. Навіть на державних трасах. В містах при раптовому снігу «економісти» на літній та всесезонній влаштовують каріду.

Їзду вже сорок років на ВАЗ 2101, останні десять років Белшина. По Одесі ,по місту виключно на бензині, на поскот чи до моря , не було проблем. Останні два роки не бачив свіжої гуми від білорусів. Єдиний плюс авто - немає за стільки років проблем по кузову. Це не євро пластик .
sens
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 21:14

Re: Авто в Україні

  unicdima написав:Matador MP 62,

А де на них дату виробництва ставлять?
Шукав овал з 4 цифрами - не знайшов.
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 21:24

  sens написав:
  budivelnik написав:
  Дюрі-бачі написав:А як зі споживанням взимку? Бо їхав я з сусідом на його Нісані і паспортні "200 км" через 80 км перетворились в "можна я в тебе в селі підзаряджусь" бо вже лише 15% і до себе ще 30 км не доїду.
1 Не треба вірити написам на парканах...
Якщо виробник пише що проїде 200 км на батарейці в 22квт*год - то до цього треба ставитись по філософськи
2 Стандартний розхід 2 тонної машини
Літо до 70 км/год, бомж режим по комфорту=13квт/год на 100 км
_________________, з комфортом=18квт*год на 100 км
_______до 100км/год, бомж режим=20квт*год
___________________, з комфортом=22квт*год
Зима мерзнеш як цуцик, 70км/год=18квт*год
Зима нормальний пацан,70км/год=25квт*год
Зима, таксі , пробіг 20км за годину, зміна 10-12 годин=35 квт*год на 100 км

Авто біток куплено за свої,чи нове в лізинг,чи інший варіант?
Нові за свої .
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 21:40

  Arbitr написав:
  unicdima написав:Matador MP 62,

А де на них дату виробництва ставлять?
Шукав овал з 4 цифрами - не знайшов.

Без поняття, питай продавця, бо моя машина на цій гумі зараз далеко. Але перевірено, це одна з найкращих всесезонок.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 21:42

Re: Авто в Україні

Arbitr написав:
  unicdima написав:Matador MP 62,

А де на них дату виробництва ставлять?
Шукав овал з 4 цифрами - не знайшов.
Якщо нема на одній стороні - дивіться на інший
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 21:51

  unicdima написав:Але перевірено, це одна з найкращих всесезонок.

Невже краща за Goodyear Eagle Sport TZ? :D
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 22:07

  Hotab написав:
  unicdima написав:Але перевірено, це одна з найкращих всесезонок.

Невже краща за Goodyear Eagle Sport TZ? :D

це ж літня.
Бухнув? )))
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 22:36

  unicdima написав:
  Hotab написав:
  unicdima написав:Але перевірено, це одна з найкращих всесезонок.

Невже краща за Goodyear Eagle Sport TZ? :D

це ж літня.
Бухнув? )))

1. Сам ти «бухнув»)) ти що, малюнок не бачиш?))
2. В Європі вона позиціонується як «олсізон»)

Дивись, ось Goodyear Eagle Sport all season

Зображення

Зображення

А ось TZ
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Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 22:58

  Hotab написав:1. Сам ти «бухнув»)) ти що, малюнок не бачиш?))
2. В Європі вона позиціонується як «олсізон»)

Малюнок хороший але до всесезонки не дотягує.
unicdima
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