Авто в Україні
Питання щодо митниці, експлуатації авто, акцизів, штрафів, податків, законодавства тощо. Нові технології та розробки майбутнього
  #<1 ... 25262728
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 23:13

  M-Audio написав:
  budivelnik написав:
  M-Audio написав:Ото радощів було у володільців.
Я зараз володію ДВОМА електромобілями збанкрутувавших компаній Айвейс У6 і Фіскер Океан ОНЕ
1 Айвейс був куплений за 18000 ( ціна на Європі була 50000), з пробігом 5000км (зараз 35000км)
Фіскер був куплений за 15000 (ціна при старті продаж в США була 70000, після банкрутства компанії 35000 ) з пробігом 37000км, зараз 45000км
2 В айвейс вкладено в різного роду ремонти і так далі 1000 доларів
В фіскер 2000 доларів..
Станом на зараз автомобілі чудово експлуатуються
3 Цінник на авторіа
айвейс від 25000
фіскер від 20000

Тому страшилки про те що навіть складне авто перетворюєтьсяч в неліквід -це страшилки тих в кого
Тесла має буди дизельною і на механіці...


Брешуть?
у меня сосед говорит (с) шо тр'х женщин любит за ночь ,бесплатно :mrgreen: , и ві говорите...
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 15:28

Розсказати десяток страшилок можу і я....
От тільки нюанси
1 Практично ЖОДЕН хмарний китайський сервіс НЕ ПРАЦЮЄ в Україні на китайських авто, бо той самий автопілот потребує карт..... а в Китаї гугл забанили , а китайські карти за межами Китаю НІЧОГО не показують... тобто обриси материка вони показують , навіть показують точку де ти, але це просто точка на материку
2 Бувають ВИПАДКИ блокування авто на території України , знову ж як правило це всього в двох випадках
а - китайці продали лізінгове авто ... і після того як авто покинуло Китай -перестали платити лізінг
б - китайці намахлювали і продали ЗА МЕЖІ авто , модель якого ЗАБОРОНЕНА для продажу за межами Китаю...
Найсмішніше що для того щоб уникнути подібних випадків треба просто відрізати встроєну сім карту і не пробувати оновлювати авто
3 Для того щоб уникнути потреби в оновленні авто -є море приблуд які на БУДЬ-якій моделі можуть згенерувати андроїд авто або карплей авто (для айфона)
Той самий фіскер ,
після банкрутства створилось пяток компаній ентузіастів які ЗА ГРОШІ пропонують послуги по оновленню і дистанційному сервісному обслуговуванні (тобто КОМПАНІЇ НЕМА) а ПОСЛУГИ пропонуються.
4 Що стосовно фізичних запчастин ( а не програм) то як тільки запчастина потрапляє мені в руки , я практично на протязі 24 годин можу знайти її аналог .... Друге питання ціни, але на своїх авто я деколи беру не прямий аналог (наприклад клапанна кришка для Пежо 3008 коштує 15000-24000 грн і під замовлення) а там вивалюється як правило резиновий клапанок вартістю гривень в 100 , або на крайняк є ціла кришка з китаю за 3000 грн....

Тому
а - Так проблеми є
б - всі вони вирішуються за ту чи іншу суму грошей
в - все що можна вирішити за гроші-проблемою не є , хоча виникає проблема ДЕ ВЗЯТИ ці гроші.
