RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Автомобілі в Україні та світі
/
Авто в Україні

Авто в Україні
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Питання щодо митниці, експлуатації авто, акцизів, штрафів, податків, законодавства тощо. Нові технології та розробки майбутнього
  #<1 ... 29303132
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 20:38

Vadim_
ничего не говорила про комиссии за переказ


Так треба ж вміти без комісій. Ти ж у нас практик, що ж ти так..
давай за 100 дол навчу.
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 18033
З нами з: 15.02.09
Подякував: 405 раз.
Подякували: 2585 раз.
 
Профіль
 
6
7
4
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 20:50

  Hotab написав:Vadim_
ничего не говорила про комиссии за переказ


Так треба ж вміти без комісій. Ти ж у нас практик, що ж ти так..
давай за 100 дол навчу.

хай тебе снікерс провчить
Vadim_
 
Повідомлень: 4792
З нами з: 23.05.14
Подякував: 651 раз.
Подякували: 533 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 29303132
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Як знайти історію авто з Європи?
bodfinn666 » Чет 21 лис, 2024 02:15
0 6531
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 лис, 2024 02:15
bodfinn666
Рейтинг найкращих авто
Модератор » Вів 06 лют, 2024 09:00
0 8774
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 лют, 2024 09:00
Модератор
Авто
struk_andco » Вів 29 сер, 2023 16:50
2 14722
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 сер, 2023 11:38
Примат

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10888)
03.03.2026 21:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.