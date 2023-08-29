|
Авто в Україні
Питання щодо митниці, експлуатації авто, акцизів, штрафів, податків, законодавства тощо. Нові технології та розробки майбутнього
Додано: Вів 03 бер, 2026 20:38
Vadim_
ничего не говорила про комиссии за переказ
Так треба ж вміти без комісій. Ти ж у нас практик, що ж ти так..
давай за 100 дол навчу.
Hotab
- Форумчанин року
Додано: Вів 03 бер, 2026 20:50
Hotab написав:Vadim_
ничего не говорила про комиссии за переказ
Так треба ж вміти без комісій. Ти ж у нас практик, що ж ти так..
давай за 100 дол навчу.
хай тебе снікерс провчить
Vadim_
