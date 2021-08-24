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Пільговиків пропонують ідентифікувати в громадському...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 13 вер, 2021 18:20
Пропонуємо до обговорення:
У всіх містах України дуже важливо надати транспортне рішення в частині оплати за проїзд, особливо це стосується категорії пільговиків.
Дивися повний текст Пільговиків пропонують ідентифікувати в громадському транспорті
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Додано: Пон 13 вер, 2021 18:20
А в пригороде льготников нет или там льготники 2го сорта?
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