В Україні у 50% домогосподарств мешкає хоча б один пенсіонер.
Дивися повний текст Лазебна повідомила, на скільки українцям вистачить поточних заощаджень.
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Додано: Пон 13 вер, 2021 20:55
Лазебна повідомила, на скільки українцям вистачить...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Лазебна повідомила, на скільки українцям вистачить поточних заощаджень.
Додано: Пон 13 вер, 2021 20:55
Марина Лазебная пусть не забывает про минимальную пенсию менее 2000 гривен,и пусть расскажет,как на неё выжить.
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