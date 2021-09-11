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Лазебна повідомила, на скільки
українцям вистачить...

Лазебна повідомила, на скільки українцям вистачить...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 20:55

Лазебна повідомила, на скільки українцям вистачить...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні у 50% домогосподарств мешкає хоча б один пенсіонер.

Дивися повний текст Лазебна повідомила, на скільки українцям вистачить поточних заощаджень.
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 20:55

Марина Лазебная пусть не забывает про минимальную пенсию менее 2000 гривен,и пусть расскажет,как на неё выжить.
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