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Лазебна повідомила, на скільки
українцям вистачить...

Лазебна повідомила, на скільки українцям вистачить...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 20:55

Лазебна повідомила, на скільки українцям вистачить...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні у 50% домогосподарств мешкає хоча б один пенсіонер.

Дивися повний текст Лазебна повідомила, на скільки українцям вистачить поточних заощаджень.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 20:55

Марина Лазебная пусть не забывает про минимальную пенсию менее 2000 гривен,и пусть расскажет,как на неё выжить.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 09:06

  Scotch написав:Марина Лазебная пусть не забывает про минимальную пенсию менее 2000 гривен,и пусть расскажет,как на неё выжить.

А с фигли это Лазебная рассказывать должна? -- это пусть "работники", "наработавшие" на минималку думают.
_hunter
 
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