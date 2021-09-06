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Київ випустить муніципальні
облігації на 1 млрд грн

Київ випустить муніципальні облігації на 1 млрд грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 11:33

Київ випустить муніципальні облігації на 1 млрд грн

Пропонуємо до обговорення:
Влада Києва планує розмістити облігації на суму до 1,1 млрд грн. Міжнародне агентство Fitch Ratings присвоїло майбутньому випуску очікуваний довгостроковий рейтинг «B (EXP)».

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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 11:57

Re: Київ випустить муніципальні облігації на 1 млрд грн

Нова форма дерибану міського бюджету.
Чому не пишуть які відсотки?
unicdima
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Модератори: Ірина_, Модератор

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