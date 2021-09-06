Влада Києва планує розмістити облігації на суму до 1,1 млрд грн. Міжнародне агентство Fitch Ratings присвоїло майбутньому випуску очікуваний довгостроковий рейтинг «B (EXP)».
Дивися повний текст Київ випустить муніципальні облігації на 1 млрд грн.
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Додано: Вів 14 вер, 2021 11:33
Київ випустить муніципальні облігації на 1 млрд грн
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Київ випустить муніципальні облігації на 1 млрд грн.
Додано: Вів 14 вер, 2021 11:57
Re: Київ випустить муніципальні облігації на 1 млрд грн
Нова форма дерибану міського бюджету.
Чому не пишуть які відсотки?
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