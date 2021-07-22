Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає відсутність накопичувальної пенсійної системи злочином.
Дивися повний текст Відсутність накопичувальної пенсійної системи — це злочин, — Шмигаль.
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Додано: Вів 14 вер, 2021 17:10
Відсутність накопичувальної пенсійної системи — це...
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Дивися повний текст Відсутність накопичувальної пенсійної системи — це злочин, — Шмигаль.
Додано: Сер 15 вер, 2021 08:28
Преступление - это отсутствие финансовых инструментов, куда эту накопительную пенсию вкладывать. Или в ОВГЗ всё будет идти? А через 30 лет окажется, что на накопления можно буханку хлеба купить.
Додано: Сер 15 вер, 2021 09:05
преступление - это постоянная девальвация нацвалюты, делающая любые накопления в таковой нецелесообразными. Могли бы уже золото-алмазы-медь штоле скупать на пенсионные, уже было бы понятнее.
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