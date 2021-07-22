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Відсутність накопичувальної
пенсійної системи — це...

Відсутність накопичувальної пенсійної системи — це...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 17:10

Відсутність накопичувальної пенсійної системи — це...

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає відсутність накопичувальної пенсійної системи злочином.

Дивися повний текст Відсутність накопичувальної пенсійної системи — це злочин, — Шмигаль.
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 08:28

Преступление - это отсутствие финансовых инструментов, куда эту накопительную пенсию вкладывать. Или в ОВГЗ всё будет идти? А через 30 лет окажется, что на накопления можно буханку хлеба купить.
yevgenmuza
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 09:05

  yevgenmuza написав:Преступление - это отсутствие финансовых инструментов, куда эту накопительную пенсию вкладывать. Или в ОВГЗ всё будет идти? А через 30 лет окажется, что на накопления можно буханку хлеба купить.

преступление - это постоянная девальвация нацвалюты, делающая любые накопления в таковой нецелесообразными. Могли бы уже золото-алмазы-медь штоле скупать на пенсионные, уже было бы понятнее.
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