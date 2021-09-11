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Ціни на iPhone 12 знизили на
сотні доларів перед виходом...

Ціни на iPhone 12 знизили на сотні доларів перед виходом...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 20:02

Ціни на iPhone 12 знизили на сотні доларів перед виходом...

Пропонуємо до обговорення:
Експерти вважають, що продавці збільшать знижки через кілька місяців після виходу новинки.

Дивися повний текст Ціни на iPhone 12 знизили на сотні доларів перед виходом iPhone 13.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 20:02

"Аналитики Mydrivers предполагают, что iPhone 13 окажется намного дороже своего предшественника, а может даже дешевле."

Хорошие аналитики. Предвидят любое развитие событий. )))
alter
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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