Експерти вважають, що продавці збільшать знижки через кілька місяців після виходу новинки.
Дивися повний текст Ціни на iPhone 12 знизили на сотні доларів перед виходом iPhone 13.
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Додано: Вів 14 вер, 2021 20:02
Ціни на iPhone 12 знизили на сотні доларів перед виходом...
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Дивися повний текст Ціни на iPhone 12 знизили на сотні доларів перед виходом iPhone 13.
Додано: Вів 14 вер, 2021 20:02
"Аналитики Mydrivers предполагают, что iPhone 13 окажется намного дороже своего предшественника, а может даже дешевле."
Хорошие аналитики. Предвидят любое развитие событий. )))
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