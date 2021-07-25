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Українські розробники
створили дрон, здатний...

Українські розробники створили дрон, здатний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 07:15

Українські розробники створили дрон, здатний...

Пропонуємо до обговорення:
Українська компанія Arilogix презентувала нового дрона Hammerhead, що здатний перевозити вантажі на відстані до 100 кілометрів.

Дивися повний текст Українські розробники створили дрон, здатний транспортувати вантажі на відстані до 100 км.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 07:15

И взрывчатку тоже?
Люди, вы что то не то что надо создаете.
p_a_l
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