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В уряді розповіли, як збираються
залучати інвесторів в...

В уряді розповіли, як збираються залучати інвесторів в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 08:40

В уряді розповіли, як збираються залучати інвесторів в...

Пропонуємо до обговорення:
На сьогодні Уряд реалізовує низку важливих реформ, які забезпечать розвиток держави.

Дивися повний текст В уряді розповіли, як збираються залучати інвесторів в Україну.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 08:40

"Реформа газового рынка, энергорынка. Они даются нам сегодня нелегко. Предыдущие правительства их не делали"

Воно хворе? Развалить реформу корпоративного управления в Нафтогазе (аналогично развалу НБУ), проведенную предыдущей властью, - это они называют "мы делаем эти шаги?" Но 73% вполне прохавают. Для их мозга это слишком сложно
andretar
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