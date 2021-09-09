На сьогодні Уряд реалізовує низку важливих реформ, які забезпечать розвиток держави.
Дивися повний текст В уряді розповіли, як збираються залучати інвесторів в Україну.
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Додано: Сер 15 вер, 2021 08:40
В уряді розповіли, як збираються залучати інвесторів в...
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Дивися повний текст В уряді розповіли, як збираються залучати інвесторів в Україну.
Додано: Сер 15 вер, 2021 08:40
"Реформа газового рынка, энергорынка. Они даются нам сегодня нелегко. Предыдущие правительства их не делали"
Воно хворе? Развалить реформу корпоративного управления в Нафтогазе (аналогично развалу НБУ), проведенную предыдущей властью, - это они называют "мы делаем эти шаги?" Но 73% вполне прохавают. Для их мозга это слишком сложно
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