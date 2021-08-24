Далеко не всі регіони України вигідні для вкладень у нерухомість. Первинний ринок житла інвестиційно привабливий тільки у восьми, а вторинний – в 14 обласних центрах.
Дивися повний текст Де квартири і будинки дорожчають найсильніше - думка експерта.
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Додано: Сер 15 вер, 2021 09:37
Де квартири і будинки дорожчають найсильніше - думка...
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Дивися повний текст Де квартири і будинки дорожчають найсильніше - думка експерта.
Додано: Сер 15 вер, 2021 09:38
В некоторых ЖК почти на 30% -
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