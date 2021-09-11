RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Польща відмовляється
від російського газу

Польща відмовляється від російського газу
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 09:49

Польща відмовляється від російського газу

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Euractiv.

Дивися повний текст Польща відмовляється від російського газу.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95376
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 09:49

Одно не понятно. Польша против "Северного потока 2" и при этом отказывается от российского газа .
Igorten
 
Повідомлень: 4498
З нами з: 01.11.11
Подякував: 40 раз.
Подякували: 1324 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 10:03

Re: Польща відмовляється від російського газу

"объем газа, который будет использоваться в Польше, вырастет примерно на 50% к 2030 году."
вот и все чудеса зеленой энергетики в одной цитате.
Что еще делать с генерацией, когда зимой стоит штиль, а от угля и АЭС отказываемся так никто и не ответил
sequence
 
Повідомлень: 5728
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1518 раз.
Подякували: 1494 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 10:04

  Igorten написав:Одно не понятно. Польша против "Северного потока 2" и при этом отказывается от российского газа .


А що тут не зрозумілого. Імперські амбіції Московії Україною не обмежуються. Купувати газ у московитів = фінансувати ворога. Так що все логічно.
Taras Rudko
 
Повідомлень: 388
З нами з: 03.10.08
Подякував: 150 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Taras Rudko і 49 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Європі загрожує дефіцит газу в зимовий період -...
R2 » Пон 13 вер, 2021 10:52
1 199
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 вер, 2021 10:52
antikkristall
Польща хоче видобувати газ в Україні
R2 » Пон 13 вер, 2021 09:21
1 136
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 вер, 2021 09:21
alex_dvornichenko
Польща запровадить податкові пільги для заробітчан
R2 » Суб 11 вер, 2021 13:22
3 628
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 вер, 2021 09:09
_hunter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.