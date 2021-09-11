Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Euractiv.
Дивися повний текст Польща відмовляється від російського газу.
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Додано: Сер 15 вер, 2021 09:49
Польща відмовляється від російського газу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Польща відмовляється від російського газу.
Додано: Сер 15 вер, 2021 09:49
Одно не понятно. Польша против "Северного потока 2" и при этом отказывается от российского газа .
Додано: Сер 15 вер, 2021 10:03
Re: Польща відмовляється від російського газу
"объем газа, который будет использоваться в Польше, вырастет примерно на 50% к 2030 году."
вот и все чудеса зеленой энергетики в одной цитате.
Что еще делать с генерацией, когда зимой стоит штиль, а от угля и АЭС отказываемся так никто и не ответил
Додано: Сер 15 вер, 2021 10:04
Додано: Сер 15 вер, 2021 10:13
До чого тут чудеса зеленої енергетики, якщо дуже велика частина домоволодінь у Польщі опалюється вугіллям і дровами. Продукти згорання вугілля значно шкідливіші від продуктів згорання газу, тому Європа відмовляється від використання вугілля, всіх на зелену енергетику не переведеш, найбільш очевидна заміна - газ
Додано: Сер 15 вер, 2021 10:18
Taras Rudko Так мы и покупаем росийский газ, только через посредника. Или я чего то не понимаю ?
Додано: Сер 15 вер, 2021 10:54
Польша следует примеру Украины отказываясь от российского газа, затем
очередь Германии отказаться. По такой цене , 900$, нам он нужен.
Додано: Сер 15 вер, 2021 11:00
Re: Польща відмовляється від російського газу
Не побачив відповіді на те звідки вони візьмуть +50% газу.
Додано: Сер 15 вер, 2021 11:08
Додано: Сер 15 вер, 2021 11:08
Перейдут на сланец из штатов по 1000$. Дорого, конечно, но что не сделаешь ради гэтьвидмосквы.
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