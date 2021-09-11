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Додано: Сер 15 вер, 2021 11:11
Додано: Сер 15 вер, 2021 11:15
так спокійно може трапитись, що ру-газ буде по 1500-2000 взимку
тому норм. тактика робити диверсифікацію
Додано: Сер 15 вер, 2021 11:21
Чтобы такого не произошло, принято заключать долгосрочные контракты, что умные страны и делвют. Который у Польши тоже заключен. А то, что они тянут Baltic Pipe, это похвально. Но вот полякам загрузить его на полную не получится как минимум до середины 2023 года, т.е. газ придется купить на спотовом рынке по непонятной цене.
Додано: Сер 15 вер, 2021 11:30
Додано: Сер 15 вер, 2021 11:34
Re: Польща відмовляється від російського газу
Кум в Польше сейчас сидит на установках солнечных панелей. Какая то гос поддержка. Не нужно аккумуляторы покупать. Днем ты отдаешь энергию в сеть, а ночью потребляешь из сети. Таким макаром хотят уменьшить потребление угля.
Додано: Сер 15 вер, 2021 12:08
p_a_l
Если маневренные характеристики угольных блоков позволяют, то почему бы и нет.
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