Польща відмовляється від російського газу

Додано: Сер 15 вер, 2021 23:35

nighthawk5 написав: про довгострокові контракти про довгострокові контракти

реальная

правильно. Ключевое слово там -. Там на 20-30 лет контракты.Вспомним историю. Условно "позавчера", мы воевали с заклятыми врагами турками, потом с ляхами, "вчера" с немцами, а сегодня они все наши друзья, а рф и путин главные негодяи. А "завтра", через 20-30 лет, снова будет все иначе. РФ с карты мира не переедет, максимум поменяет названиеИ такое длительное время воевать с ними никто не будет - это невозможно ресурсно. И этополитика, кто бы что не говорил.