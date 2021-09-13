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Польща відмовляється
від російського газу

Польща відмовляється від російського газу
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  #<1234
Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 19:07

В Україні солому палять на полях аби перейшли на солом’яні полети то взагалі газу не потрібно імпортувати
Щороку в Україні, залежно від погодних умов і врожаю, виробляється від 45 до 70 млн т соломи. В основному її або заорюють у землю, або, попри заборону та штрафи, спалюють безпосередньо в полі, знищуючи гумус.
при спалюванні однієї тонни виділяється близько 3 МВт теплові енергії, тобто три тонни соломи заміняють 1000 кубометрів природного газу або одну тонну дизельного палива.
Потенціал використання соломи в Україні величезний: мільйон тонн цієї сировини дасть змогу замінити понад 300 млн кубометрів природного газу.
Нині світовим лідером використання такого відходу сільгоспвиробництва як енергоносія є Данія. На сьогодні там функціонує понад 10 тис. фермерських котлів потужністю до 1 МВт і близько 70 великих котелень, які спалюють солому в міських системах теплопостачання. Крім того, на цій сировині працюють сім електростанцій Данії. За останні роки датська котлобудівна компанія "Пасат" продала по всій Європі тільки малих котлів (до 300 кВт) понад 120 тис. Котел потужністю 100 кВт у змозі опалювати приміщення площею до 1200 кв. м. Також широко використовують солому Австрія, Швеція, Фінляндія, Франція.
https://zn.ua/ukr/energy_market/navisch ... oma-_.html
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 19:31

ПЕЛЕТИ З СОЛОМИ ПШЕНИЦІ ДІАМЕТР 8 ММ, БІГ-БЕГ, МІШОК

2 800 грн./т
Приблизні витрати інших видів палива відносно 1 т пелет:

деревини 1,2 т

газу 450 м. куб.
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 19:48

  yegres написав:Польша следует примеру Украины отказываясь от российского газа, затем
очередь Германии отказаться. По такой цене , 900$, нам он нужен, и по 950 (обновлено) -тоже.


Немцы не такие дураки, чтобы отказаться от долгосрочного контракта на закупку российского газа по $220. Это только состоятельные поляки и украинцы могут позволить себе покупать газ по $900. :mrgreen:
warlamp
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 20:20

Re: Польща відмовляється від російського газу

  warlamp написав:Это только состоятельные поляки и украинцы могут позволить себе покупать газ по $900.

Високі ціни лікуються високими цінами.
Всі прекрасно розуміють що теперішня висока ціна на газ тимчасове явище. При такій ціні американські та австралійські компанії швидко наростять виробництво LNG і ціна просяде
Крім того високі ціни стимулюють пошук альтернативи, тіж ж самі пелети з соломи, ріпакового стебла чи соняшникової шелухи зараз просто спалюють на полях
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