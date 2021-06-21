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План Байдена на $3,5 трлн: що
передбачено та де візьмуть...

План Байдена на $3,5 трлн: що передбачено та де візьмуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 12:22

План Байдена на $3,5 трлн: що передбачено та де візьмуть...

Пропонуємо до обговорення:
В американському політикумі тривають дискусії навколо економічного плану, який становить основу політики Джо Байдена і який було затверджено американським Сенатом у серпні.

Дивися повний текст План Байдена на $3,5 трлн: що передбачено та де візьмуть гроші.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 12:22

До какого возраста нужно дожить, чтобы тебя повысили от Джо до Джона? =)))
vodichka_matic
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Модератори: Ірина_, Модератор

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