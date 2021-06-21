|
|
|
План Байдена на $3,5 трлн: що передбачено та де візьмуть...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 15 вер, 2021 12:22
Пропонуємо до обговорення:
В американському політикумі тривають дискусії навколо економічного плану, який становить основу політики Джо Байдена і який було затверджено американським Сенатом у серпні.
Дивися повний текст План Байдена на $3,5 трлн: що передбачено та де візьмуть гроші
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 95380
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 139 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 15 вер, 2021 12:22
До какого возраста нужно дожить, чтобы тебя повысили от Джо до Джона? =)))
-
vodichka_matic
-
-
- Повідомлень: 11
- З нами з: 21.01.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|