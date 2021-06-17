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Підпільні кол-центри, які
виманювали у людей доступ до...

Підпільні кол-центри, які виманювали у людей доступ до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 12:43

Підпільні кол-центри, які виманювали у людей доступ до...

Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua, як портал, що дбає про ваші фінанси, дізнався про діяльність шахраїв, що використовували дзвінки операторів.

Дивися повний текст Підпільні кол-центри, які виманювали у людей доступ до банківських рахунків.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 12:43

сьогодні вранці звонили "з національного банку", спеціально захотів поспілкуватися, але чогось зв'язок ковтав слова, я кажу "вас погано чутно", воно кинуло слухавку..... нема часу на таких "нерозвідних" як я, мабуть ))

цікаво, що дзвонять на номер, не прив'язаний до жодної карти, хотів спитати, яку саме з чотирьох "заблокували".... тоді б також кинули слухавку..... олені.... )
Tamagoch
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Модератори: Ірина_, Модератор

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