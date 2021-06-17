Finance.ua, як портал, що дбає про ваші фінанси, дізнався про діяльність шахраїв, що використовували дзвінки операторів.
Дивися повний текст Підпільні кол-центри, які виманювали у людей доступ до банківських рахунків.
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Додано: Сер 15 вер, 2021 12:43
Підпільні кол-центри, які виманювали у людей доступ до...
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Дивися повний текст Підпільні кол-центри, які виманювали у людей доступ до банківських рахунків.
Додано: Сер 15 вер, 2021 12:43
сьогодні вранці звонили "з національного банку", спеціально захотів поспілкуватися, але чогось зв'язок ковтав слова, я кажу "вас погано чутно", воно кинуло слухавку..... нема часу на таких "нерозвідних" як я, мабуть ))
цікаво, що дзвонять на номер, не прив'язаний до жодної карти, хотів спитати, яку саме з чотирьох "заблокували".... тоді б також кинули слухавку..... олені.... )
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